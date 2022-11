Standard koondab plaanitust kordades rohkem inimesi

Tootmine Standardi Mustamäe tehases seiskub ja ettevõte koondab suure osa oma töötajatest. Äripäevale teadaolevalt said koondamisteated ka Standardi Kose tehase töötajad. Foto: Liis Treimann

Mööblitootja Standard saatis töötukassale kollektiivse koondamise teise teate, mille järgi on koondatavate arv suurenenud 163 töötajani. Eelmise teate järgi pidi töö kaotama 53 inimest.

Kokku töötab Standardis 200 inimest ning neil on Eestis kolm tehast. Koondamised Standardis toimuvad kuni 27. jaanuarini, ütles töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Koondamine on tingitud sisendhindade kasvust ja tulude vähendamisest, on ettevõte öelnud töötukassale.

