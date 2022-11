Viking Line ostis suure osa Eckeröst

Viking Line'i laev. Foto: Liis Treimann

Viking Line ostis reedel 17,1% laevafirma Eckerö aktsiatest. Tegevjuhi Jan Hansese sõnul on põhjus selles, et laevafirmat tahetakse hoida peamiselt Ahvenamaa omanduses.

Ostuhind oli 30 eurot aktsia kohta, kokku 10 269 300 eurot. Pressiteate kohaselt sai Viking Line teada, et Eckerös on müügis suurem osalus. "Tagamaks, et aktsiaomand Ahvenamaale jääks, otsustas Viking Line selle omandada," kirjutab ettevõte.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev