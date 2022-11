Teist korda pankrotti läinud kinnisvarasahkerdaja kimab ringi kahe tuttuue autoga

Crowdestate kirjutab 850 000 eurot investorite raha korstnasse

Crowdestate on pikalt võidelnud, et skandaalsele kinnisvaraärikale Kristjan Sillale kuulunud Loo Kodude projektist raha tagasi saada. Nüüd teatas Crowdestate investoritele, et tõenäoliselt investorid oma raha siiski ei näe.