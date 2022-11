Lasse Lehis: tõenäoliselt peame piirama palju avalikku infot

Maksuvõlas kohtutäiturid said erialaliidult pragada

Ajatatud või ajatamata, ühelgi juhul ei sobi kohtutäiturile see, et nad on maksuametile võlgu, otsustas kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.

Ajatatud või ajatamata, ühelgi juhul ei sobi kohtutäiturile see, et nad on maksuametile võlgu, otsustas kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.