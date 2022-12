Rail Baltica juht: saame raudtee valmis küll, kui vaid raha jätkub

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets ei tea hetkel, kas raudtee valmimiseks ikka raha jätkub. Foto: Raul Mee

Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets rääkis, et Rail Baltica saaks 2030. aastaks valmis küll, kui Euroopa Liit rahakraane kinni ei keera. Täna kuulutas riigifirma välja hanke Rail Baltica põhitrassi esimese 10 kilomeetri ehitamiseks.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe Anvar Salometsa kinnitusel on kõikide eelduste täitumisel Rail Baltica valmimine 2030. aastaks tehniliselt võimalik. “Kõikide eelduste all pean silmas, et lisaks tehnilisele jõudlusele peab ka raha olemas olema. Kas ta sellel hetkel olemas on, seda me täna lõpuni ei tea, aga see horisont saab iga aastaga järjest selgemaks,” sõnas ta.

