Raadiohommikus: Balti suurimast päikesepargist, autoralli ärist ja maailmamajandusest

Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe räägib hommikuprogrammis autoralli äripoolest - kui tulus on ralli korraldamine, kui palju sõitjad teenivad ja milline on WRC ärimudel. Foto: Liis Treimann

Evecon teatas suurima päikesepargi rajamisest Baltikumis. Stuudiosse tuleb külla firma juht Karl Kull, kellega arutame päikeseenergia tootmise teemadel.

Kolmapäeva õhtul toimub oluline USA Föderaalreservi koosolek, millel pannakse paika intressimäärad ja räägitakse tulevikuplaanidest. Teemat tuleb hommikuprogrammi kommenteerima INVL Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor. Temaga arutame veel ka maailmamajanduse väljavaateid aastal 2023, abiks The Economisti järgmist aastat prognoosiv eriväljaanne.

Ralli on eestlaste seas kõige populaarsem spordiala. Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbega räägime autoralli äripoolest - kui tulus on ralli korraldamine, kui palju sõitjad teenivad ja milline on WRC ärimudel.

Kaubanduskeskuste tulevikuväljavaadetest teeme juttu Cityconi kommertsdirektori Helen Metsvahiga.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00-12.00 “Globaalne pilk”. Aastat kokkuvõtvas saates tuleb sel korral juttu Venemaa alustatud sõjast Ukrainas, Venemaa sisepoliitikast, USA vahevalimistest, Euroopa Liidu ja NATO ühtsusest ja tugevusest ning olukorrast Hiinas. Nende teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp, Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12:00 – 13:00 „Kinnisvaratund“. Saates räägime kahest suurest, erinevas faasis olevast arendusest Tallinnas - Patarei Merekindlusest ning Rocca al Mare keskusest.

US Real Estate´i juhatuse liige ja ehitusdirektor Tarmo Pohlak räägib, kuidas kulges ligi kolmeaastane töö muinsuskaitse all oleva suuremahulise ja keeruka kompleksi projekteerimisel ja ehitusloa taotlemisel ning tutvustab ka edasisi plaane seoses ehitusega. Citycon Eesti arendusjuht Kristo Sepp tutvustab Cityconi visiooni Rocca al Mare keskusega, mida on plaanis laieneda terviklikuks elu- ja ärikeskkonnaks koos avalike teenuste ja bussiterminaliga.

Lisaks arendajate koostööle arhitektuuribüroodega keskendume saates veel avalikule ruumile ja küsime miks planeerida arendustesse avalikke ruume ja teenuseid – mil määral see äriliselt ära tasub ning kuidas seda ärimudelisse liita. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 „Tehnoloogiakompass“. Räägime keskkonnahoiust ettevõtetes ja täpsemalt andmejalajälje vähendamisest.

Saates tuuakse näiteid, kuidas keskkonnahoidlikud tegevused on saanud ettevõtetes osaks igapäevasest toimimisest ja kuidas pööratakse tähelepanu andmetega kokkuhoidlikult ringi käimisele. Räägitakse ka andmepõhiste otsuste tegemisest, roheteemade kommunikatsioonist, töövahendite taaskasutusest ja jagamisest ning keskkonnahoiu trendidest uuel aastal.

Külas on Alexela tehnoloogiajuht Tanel Viin ja Telia Eesti tegevjuht Holger Haljand. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00-16.00 “Investeerimisportfell 2030”. Külas on investor ja Pinsipõlve blogi pidav Karin Ojamäe, kes räägib lähemalt, kuidas tema investeerimiseni jõudis ning miks otsustas hakata ka kauplema. Saates avaldab Ojamäe, milline on täna tema suurim positsioon aktsiates ning millist strateegiat ta jälgib aktsiaid pikaajaliselt ostes. Samuti avaldab ta, miks tema esimene kauplemisportfell rahast tühjaks voolab ja millise plaani järgi ta kaupleb. Saadet juhib kaupleja Markus Tamm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

