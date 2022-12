Uudised

Raadiohommikus: Unibet Arenast, IT-ettevõtete tulevikust ja järgmise aasta turundustrendidest

Pipelife’i Baltikumi üksuse juht Anti Orav räägib hommikuprogrammis tööstuse väljavaadetest. Foto: Raul Mee

IT-ettevõtteid koondav ITL on saanud valmis visioonidokumendi, mille kohaselt jõuab Eestis loodav lisandväärtus ELi keskmiseni alles 23 aasta pärast. Mis on meie probleemid ja millised võiks olla lahendused, arutame ITLi presidendi Juhan Pukiga.

Saku Suurhallist saab Unibet Arena. Millist kasu Unibet sellest projektist näeb ja kuidas sarnaste projektide tasuvust mõõta? Ajame juttu Unibeti juhi Ergo Marustega.

Tööstuse väljavaadetest Eestis kõrgete energiahindade ja palkade tingimustes räägime Pipelife’i Baltikumi üksuse juhi Anti Oravaga.

Mis trendid on turunduses aastal 2023? Arutame teemat Tele 2 Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tiina-Mall Vannastega.

Rahandusminister ja reformierakondlane Annely Akkermann räägib intervjuus, kuidas plaanitakse karmistada järelevalvet hoiu-laenuühistute üle. Lisaks kommenteerib minister, mida arvab ta Isamaa potentsiaalsest valimislubadusest maksta suurperedele eluasemelaene kinni – kui pere sünnib neljas või enam laps, siis võiks Isamaa meelest riik hüvitada näiteks 75 000 eurot eluaseme laenust.

Uudistega on stuudios Anete Hela Pulk ja saatejuht on Hando Sinisalu.

Päev jätkub nelja saatega.

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Mis oleks, kui jätaks selle raseduse üldse vahele ja kasvataks loote kuskil kapslis või inkubaatoris valmis? Selline mõte tuli ühel Saksamaa molekulaarbioloogia taustaga filmikunstnikul.

Nimelt hakkas tema video kunstemakatest internetis viimasel ajal kõvasti levima. Need reas istuvad läbipaistvad klaaskapslid koos paljaste beebidega meenutasid hirmsasti "Matrixi" filmi stseeni ning nii mõnigi jälgija arvas, et tegu ongi tulevikutehnoloogia reklaamvideoga. Mis seal täpsemalt oli ja mille pärast üldse inimesed ka majanduslikult mõeldes peaksid tahtma oma lapsi inkubaatoris kasvatada, kuula lühisaatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädalat kokku võtvas arvamussaates räägivad Äripäeva ajakirjanikud kõigi elusid mõjutanud tormi mõjudest ja tagajärgedest. Miks oli torm jälle üllatus ja kuidas olla valmis järgmisteks? Eestis on Euroopa halvim pensionisüsteem. Inimesed jäävad järjest vaesemaks ja eriti valus kukkumine tuleb just pensioniikka jõudes. Arutleme, kas tulevik on veel tumedam, ning pakume välja veel mõne variandi, kuidas jääda vaeseks.

Vaatame veel ka üle nädala suurtehingu Maag Grupilt ja puutumata ei jää ka Isamaa valimislubadus – maksame kinni eluasemelaenud.

Saates on Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Linda Eensaar ja arvamustoimetaja Neeme Korv.

13.00–14.00 „Kiired ja vihased“. Kraadime erameditsiiniturgu ja räägime, miks tasub investoritel hoida silm peal ülikoolide juurde loodud teadusparkidel.

Kiiresti kasvava gasellettevõtte Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse omanik ja Tartu Ülikooli reproduktiivmeditsiini professor Andres Salumets räägib rahvusvahelisest konkurentsist tööjõuturul ning sellest, kuidas on neil õnnestunud Eestis leiutatud loote kromosoomuuringute test viia ka Euroopa turule.

Lisaks selgitab lastetusraviga tegelev ettevõtja, miks jäävad Eestis kolmandad, neljandad ja viiendad lapsed sündimata. Salumets töötab professorina ka Rootsi Karolinska instituudis, kus üks tema kohustusi on välja pakkuda Nobeli füsioloogia- ja meditsiiniauhinna kandidaate. Millal esimene Nobeli meditsiinipreemia Eestisse jõuab, saates kuulemegi. Saatejuht on Marili Niidumaa.

15.00–16.00 „Kullafond“. Räägime atraktiivse töökeskkonna loomise ja personali värbamise teemadel. Jutuks tuleb see, kuidas töötajad oma kohal õnnelikuks teha, ja tahame teada, mis on mitterahalised hüved, mis tänapäeval töötajatele olulised on.

Püüame ka vastust leida küsimusele, mida teha, et töötajaid üle ei ostetaks ja kas see on üldse tööandjate eesmärk. Värbamistrendidest, palga juurdeküsimisest ning optsiooniprogrammidest ja teistest mitterahalistest hüvedest räägivad Helmese personalijuht Maris Viires ja Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase. Saadet juhib Gregor Alaküla. Saade oli eetris 18. mail sarjas „Kasvukursil“.

