Eestlasi lollitanud krüptoskeemi asutaja tunnistas end kohtus süüdi

„Kui loll peab olema, et sinna raha panna...“

Mitmekordset tootlust lubav krüptoraha OneCoin on kahe tegutsemisaasta jooksul sattunud nii mõneski riigis uurimise alla. Investorite arvates on OneCoin ilmselge pettus, eksperdi hinnangul on see sarnastest skeemidest keerukaim.