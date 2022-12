Uudised

20. detsember kell 11:32







Esita oma tehas konkursile Aasta Tehas 2023

Aasta tehas 2023 nii suurettevõtete kategoorias kui VKE-de kategoorias tehakse teatavaks 16. märtsil toimuval Targa tööstuse konverentsil ja messil.

Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised.ee hakkab taas otsima aasta tehast. Kuni 5. veebruarini 2023 on kõigil töötleva tööstuse ettevõtetel võimalik oma tehas konkursile esitada. Võitja valitakse nii suurettevõtete kui VKE-de kategoorias, samuti selgub lugejate lemmik.

Aasta tehas 2023 võitja(d) selguvad 16. märtsil 2023 tööstussektori konverentsil ja kontaktmessil "Tark tööstus 2023".

Konkursi eestvedaja Harro Puusild märkis, et Aasta Tehase konkurss ja Targa Tööstuse üritus moodustavad suurepärase terviku. "Meie suursündmuse Tark Tööstus eesmärk on keskenduda ennekõike tööstuslahendustele ehk automatiseerimisele ja digitaliseerimisele ning näidata läbi mitmekesise programmi meie tööstusettevõtetele, milliseid lahendusi turul pakutakse. Aasta Tehase konkursiga tahamegi esile tõsta neid tehaseid, kes on oma tootmises uusi lahendusi juba edukalt juurutanud ja rakendanud ning inspireerivad sellega teisigi. Ehk siinkohal on tegu justkui ühe mündi kahe poolega," rääkis Puusild.

Aasta Tehase konkurss toimub teist korda. Aasta Tehas 2022 tiitliga pärjati tänavu märtsis äsja uue tehase avanud Ensto Building Systems.

Uuenenud konkurss

Puusild rääkis, et järgmise Aasta Tehase valimisega astutakse sammu võrra kaugemale ja ühe võitja asemel selgub kolm. "Kui eelmisel korral valisime välja ühe võitja, siis nüüd selgub võitja nii suurettevõtete kategoorias kui ka VKE-de hulgas. Lisaks anname välja ka lugejalemmiku tiitli. Seega julgustan ka väikeettevõtteid oma arendusprojekte ja parendusi jagama, sest kunagi ei tea, mis žüriile silma jääb," rääkis korraldaja.

Milline on suurettevõte ja milline VKE? VKE-del ehk väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on 11-249 töötajat ning nende aasta käive on kuni 50 miljonit eurot. Suurettevõtetel on üle 250 töötaja või üle 50 miljoni euro suurune aastakäive.

Aasta Tehase valib välja professionaalne žürii, kelle hulka kuuluvad Lean Digitali partner Aleksandr Miina, Saksa Automaatika juht Ats Alupere, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Tauno Otto ning Leanesti juht Marko Saviauk.

Puusild lisas, et seekord on konkursile kaasatud ka professionaalne žürii, kes tugineb oma otsustes vaid andmetele ja ankeedile, mis tuleb tehastel kandideerimiseks esitada, ning žürii tehase visiidil kogutud infole. "Soovime, et me päriselt ka valiks välja tehase, kelle puhul toetavad aasta tehaseks saamist ka must-valgel olevad andmed," rääkis ta

"Kutsun ettevõtteid üles julgelt kandideerima, sest head ja tulemuslikud kogemused on väärt jagamist ka laiema avalikkusega. Kui ettevõte digitaliseerib ja automatiseerib, on see hea näitaja ka tulevaste töötajate silmis," usub Puusild.

Kuidas käib kandideerimine ja võitja valimine? 1) Kirjuta konkursi korraldajale ja Äripäeva teemaveebi juhile Harro Puusillale, et soovid konkursil osaleda: [email protected] 2) Täida oma tehase ja ettevõtte kohta küsimustik-ankeet, mille leiad SIIT, sest võitjad selguvad meile saadetud andmete põhjal. Ankeetide esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2023. 3) Hiljemalt 7. veebruaril tutvustatakse kõiki kandideerivaid tehaseid põgusalt ka teemaveebis Tööstusuudised.ee. 4) Ankeetide põhjal valib žürii välja 3 suurettevõtet ja 3 VKE-d, kelle tehastesse tehakse ka visiite. 5) Ole valmis žürii visiidiks külastuspäevadel 16. või 17. veebruaril, et žürii näeks tehast ka reaalselt kohapeal ja saaks esitada lisaküsimusi. 6) Ankeetide ja külastuste põhjal valib žürii 10. märtsiks välja kaks võitjat nii suurettevõete kategoorias kui ka VKE-de kategoorias. 7) Märtsi esimesel nädalal toimub ka lugejahääletus, mille käigus selgub Äripäeva ja Tööstusuudiste lugejate lemmik. 8) Tunnustamine. Aasta tehaseid suurettevõtete kategoorias ja VKE-de kategoorias ning lugejate lemmikut tunnustatakse 16. märtsil 2023 toimuva konverentsi ja messi Tark tööstus 2023 õhtusel galal. Lisainfo ürituse kohta leiab SIIT.