Veli Kraavi käis kolleegilt laenu küsimas, suitsukala kaenlas

Uus ESG regulatsioon Euroopast – kolm punkti, mida peaks teadma iga ettevõtja

28. novembril 2022 võeti vastu uus ESG akt nimega kestlikkusaruandluse direktiiv, mille eesmärk on tuua Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamise äriühingutele senisest lähemale. Kuigi seni on küll palju juttu olnud jätkusuutlikust arengust, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas keskkonna taluvusvõimega, on see teema paljude jaoks siiski kaugeks jäänud.

28. novembril 2022 võeti vastu uus ESG akt nimega kestlikkusaruandluse direktiiv, mille eesmärk on tuua Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamise äriühingutele senisest lähemale. Kuigi seni on küll palju juttu olnud jätkusuutlikust arengust, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas keskkonna taluvusvõimega, on see teema paljude jaoks siiski kaugeks jäänud.