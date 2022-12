Eestlased unustasid tänavu jõulupuu hindadega tingimise

Jõuluärid rabavad teiste jõuluime nimel: paistab, et inimesed tänavu pühadelt kokku ei hoia

Jõulud on rahuaeg? Muidugi mitte – just kõige kiirem tööaeg! Jõulud on perekonnaga olemise aeg? Jah, eriti kui vead pereäri, siis tuleb perekondlikult rabada. Jõulud on andmise aeg? See on SAJAGA andmise aeg.

Jõulud on rahuaeg? Muidugi mitte – just kõige kiirem tööaeg! Jõulud on perekonnaga olemise aeg? Jah, eriti kui vead pereäri, siis tuleb perekondlikult rabada. Jõulud on andmise aeg? See on SAJAGA andmise aeg.