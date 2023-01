Brüssel tahab taastuvenergia hinna kärpimiseks elektriturgu reformida

Euroopa Komisjon ja Kadri Simson on liikmesriikide surve all hakanud elektriturgu reformima. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Komisjonis küpseb plaan elektrituru reformiks, et tuua taastuvenergia odavam hind ka lõpptarbijani, kuid sektori esindajad hoiatavad, et see kärbib indu päikese- ja tuuleparkidesse investeerida.

Financial Times vahendab Euroopa Komisjoni energiavoliniku Kadri Simsoni sõnu, mille kohaselt on Komisjon suure poliitilise surve all elektrituru praegune süsteem ümber korraldada. Volinik ütles intervjuus, et Komisjon uurib viise, kuidas tuua suurema taastuvenergia tootmise vilju ka tarbijateni. "Gaasielektrijaamad on endiselt vajalikud, aga meil pole vaja süsteemi, kus need 24 tundi ööpäevas töötavad," ütles ta.

