Raadiohommikus kaitsetööstusest ja juuksuriärist

Raadiohommikus uuritakse, kuidas läheb Eesti juuksurite äril. Foto: Andras Kralla

Milliseid muudatusi toob alanud aasta raamatupidamise ja tööõiguse küsimustes? Arutame teemat raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby juhi Krista Teearuga.

Kui olulised on ettevõtete turunduskommunikatsioonis ESG teemad ja milliste turundustrendidega peaks 2023. aastal arvestama, arutame Alexela turundusjuhi Kadri Ambosega.

Kuidas mõjutab sõda Eesti kaitsetööstust ja kas kaitsetööstusesse tasuks investeerida, arutame Eesti kaitsetööstuse klastrijuhi Rene Ehasaluga.

Ka majanduskriisi ajal peab iga inimene juuksuris käima. Kuidas läheb Eesti juuksurite äril, räägime Eesti Juuksurite Ühenduse juhi Kertti Viruga.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Triniti eetris”. Räägime lõppenud 2022. aastal tehinguturul toimunud sündmustest.

Juttu tuleb ühinemiste ja omandamiste ning rahakaasamiste trendidest, sellest, kuidas on turuaktiivsus aastaga muutunud ning milliseks võib see lähemas ja kaugemas tulevikus kujuneda. Külalised räägivad, milliste sektorite ettevõtted on praegu atraktiivsed ostmiseks ja müümiseks.

Tehinguturust ja Triniti advokaadibüroo kaasabil tehtud tehingutest räägivad stuudios vandeadvokaat ja Triniti juhtivpartner Ergo Blumfeldt ning vandeadvokaat ja Triniti tehingutiimi juht Siim Maripuu. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 “Energiatund”. Saates räägime tuumaenergeetikast ning keskendume sealjuures tuumajaama sobivusele Eestis ja selleks vaja minevatele eeldustele.

Avame lihtsas keeles tänapäevase tuumaelektrijaama tehnoloogia ja kõneleme ka selle rajamise maksumusest. Külas on Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus ning Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje Ljudi". Saatekülaliseks on karjääri strateeg ja Bunker Partners OÜ personalijuht Nelja Kornfeld, kellel on 10aastane kogemus erinevates personalijuhtimise projektides.

Saates tuleb juttu sellest, millised on ohu märgid ja milliseid vigu veel tehakse tööintervjuudel? Millised on soovitused, milline peaks CV välja nägema, et personalijuhil tekkiks huvi selle inimese vastu. Mis on tööjõuturul viimase kolme aasta jooksul muutunud? Milliseid soovitusi anda neile, kes otseselt tööd ei otsi, aga samas ei ole rahul ka praeguse ameti või tööga? Saatejuht on Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

