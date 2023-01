ABB Eesti juht: uus valitsus võiks keskenduda tööjõule

ABB Eesti juhatuse liige Jukka Patrikainen selgitas enda ootusi tulevasele valitsusele. Foto: Raul Mee

Kevadest ametisse astuva uue valitsuse südameasjaks võiks saada tuleviku tööjõu tagamine, ütles ABB Eesti juhatuse liige Jukka Patrikainen.

Partikainen ütles vastuses Tööstusuudiste arvamusliidrite küsitlusele, et loodab uuelt valitsuselt mõistmist, kui oluline on parandada tööstuse väljavaateid.

"Kui meil napib inimesi – nii tootmises kui inseneerias – mõjutab see tervikut: kui pole inimesi, siis pole ka arendusprojekte, sest napib töökäsi, kes neid arendusprojekte ellu viiks. Ma väga loodan, et valitsus mõistab selle kriitilisust ja teeb siin vastavad sammud," märkis Patrikainen. ABB Eesti juht peab oluliseks, et Eestil oleksid praegu ja tulevikus reaalteaduste õpetajad, kes tahavad ja oskavad lastele avada "reaalteaduste imelist maailma". "Ja lõpetades sellega, et meie seadused ja regulatsioonid toetavad Eesti tööstuse arendamist, lisas ettevõtte juht.

ABB Eesti juhi sõnul on valitsus ja ametnikud hakanud tööstusega seotud muresid märkama, tehes järelkasvu tagamiseks ka esimesed sammud. Patrikainen loodab, et tööstusettevõtte esimesed ühisprojektid riigiga viiakse loodetavasti peagi ka ellu.

