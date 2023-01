Uudised

Raadiohommikus: ehituse käekäigust ja välisinvesteeringutest

Ehitustrusti juht Kaido Somelar räägib hommikuprogrammis ehituse turuolukorrast. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid ehituse käekäigu, Eesti investeerimiskliima ja konkurentsi teemadel.

Ehitustrusti juhi Kaido Somelariga arutame sektori käekäiku ja vaatame otsa numbritele, mille kohaselt kallines ehitamine mullu ligi 18 protsenti.

EASi ja KredExi ühendasutus on kokku löönud eelmise aasta välisinvesteeringute numbrid, mis lõid sõja kiuste rekordi. Ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juht Joonas Vänto annab ülevaate suurematest töövõitudest ja vihjab, millised projektid sahtlisse paremaid aegu ootama jäid.

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv tutvustab seisu masina- ja metallitööstuses ning ehituses, loomulikult värskelt valminud konkurentsiraportite abiga.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Mis mured on inimestel, kes pöörduvad investeerimis- ja rahaküsimustes mentori poole? Kuidas kahekesi koos investeerida? Mis saab lahkumineku korral? Neile küsimustele vastab Jekaterina Tint, kes räägib ka sellest, miks ta on otsustanud suunata oma raha just rohelistesse investeeringutesse. Saates räägitakse ka ettevõtetest, kus on kasvupotentsiaali. Saadet juhib Anu Lill.

12.00–13.00 „Nimed müügitahvlil“. Saates räägitakse sellest, kuidas praegusel ajal oma äri käimas hoida ja kasvada. Paljude ettevõtjate jaoks nõudis lõppenud aasta maksimumpingutust, kuid mida teha, kui nüüd on vaja sooritust korrata või teha veelgi parem tulemus? Järjest olulisemad on kliendile keskendumine ja muutunud turuoludega kohanemine.

Saates tuuakse välja olulised põhimõtted, mida ettevõtte juhina või müügiinimesena rakendada, et raskel ajal äri kasvatada ning turuosa hõivata. Stuudios on Silver Rooger, Urmas Kamdron ja Andres Kiviselg.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Saates võtavad möödunud e-kaubanduse aasta kokku ja vaatavad ka käesolevasse aastasse Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ja DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.

Saates tuleb juttu Eesti e-poodide konkurentsivõimest, e-kaubanduse mahtudest, viimase miili tarnest, kaupade tagastamise trendidest ning ka sellest, millele Eesti e-kaupmehed peaksid keskenduma, et käesoleval aastal kasvada. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest

15.00–16.00 „Töö ja palk“. Värbamisprotsess lõpeb tavaliselt onboarding’uga ehk valitud kandidaadi pardalevõtmisega kuid offboarding peaks olema justkui selle vastand.

Saade võtab vaatluse alla töötaja töökaare lõpu ehk offboarding'u. Külas on offboarding'u-spetsialistid – arenguentusiast ja enter-trainer Tiina-Katrina Kaber ning konsultant ja koolitaja Elle Muuga. Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

