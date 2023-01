Skype'i ja Wise'i kogemusega idufirma kaasas 4 miljonit eurot

Eesti transpordisektor suure paugu ootel: tühjad poeletid on reaalne tulevik

„Ligi paarkümmend autot on meil tänaseks juba seisma jäänud, just vormistan veel ühe tubli Valgevene juhi töölepingu lõpetamist. Pole mul südant lasta rooli Usbekistanist pärit juhti, kes nägi siia tulles esimest korda elus lund. See oleks juba ohtlik teistele liiklejatele,“ võtab transpordisektoris valitseva hetkeseisu kokku perefirma Herentes tegevjuht Rein Aav.

„Ligi paarkümmend autot on meil tänaseks juba seisma jäänud, just vormistan veel ühe tubli Valgevene juhi töölepingu lõpetamist. Pole mul südant lasta rooli Usbekistanist pärit juhti, kes nägi siia tulles esimest korda elus lund. See oleks juba ohtlik teistele liiklejatele,“ võtab transpordisektoris valitseva hetkeseisu kokku perefirma Herentes tegevjuht Rein Aav.