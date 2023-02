Uudised

Raadiohommikus teeme selgeks lennunduse hetkeseisu

Riivo Tuvike, Tallinna Lennujaama juht Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadionädala esimeses hommikuprogrammis süveneme reisilennunduse probleemidesse ning uurime, milline on eesti lennureisija lootus paremateks ühendusteks.

Hiljutine teade paljude otselendude sulgemisest Tallinnas ehmatas paljusid ning taaskord on kõne all teema, et Eesti kipub jääma globaalses mõttes ääremaaks. Hommikuprogrammis helistame pikaaegsele Estonian Airi ning Nordica juhile, lennundusvaldkonna asjatundjale Erki Urvale ning küsime tema hinnangut. Lisaks tuleb hommikuprogrammi kohale AS Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike, kellelt pärime aru Lennujaama otsuste kohta.

Kinnisvaraturu hetkeseisu kohta uurime Uus Maa Luxumi kinnisvaramaakler Lii Salusaarelt, kes vahendab värskeid olusid elukondlikult turult. Lisaks kuuleme intervjuud Paldiski LNG-terminali kai ehitust juhtinud Reedik Raudlaga Pakrineeme Sadamast, kes avaldab, kas ennaktempos ehitatud ning hetkel kasutult seisev kai tekitab ehitaja hinges pettumust.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Jääkaubandus. Enne külmkappide leiutamist oli külmunud vesi üks tulus tööstusharu, mille suursugusus on täna võibolla unustuse hõlma vajunud.

Jää oli 19. sajandil vajalik komponent toitude säilitamisel, aga veel põnevam on see, kuidas jäämehe amet oli tol ajal väga ihaldatud. Arvati, et see on amet, mis tähendas dollaritesse ja naistesse uppumist. Miks ometi, kuula saatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Seekordses saates on külas börsiettevõtte Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu. Olles Tallinna börsi põhinimekirjas olevatest ettevõtetest ainukene naisjuht, küsime, mida arvab tema sookvootidest ja kas need loovad ettevõttes väärtust. Samuti, kas tal on olnud karjääriredelil ronimisel tõrkeid, kuna on naine.

Lisaks räägime Rüütsaluga, kuhu suunas tüürib Ekspress Grupp ja mida võivad aktsionärid edaspidi ettevõttelt oodata. Kas Ekspress Grupp on kasvu või dividendiaktsia? Kuidas läheb kõrvaläridel ja mis saab hiljuti töötuks jäänud 450 Express Posti töötajast? Kaua me veel paberlehti loeme?

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Laura Saks.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates räägime, millised on elektroonikatööstuse ootused uuele valitsusele, ja teeme ülevaate sektori hetkeseisust.

Räägime tööjõust, konkurentsiolukorrast, tarneahelakriisist ja prognoosime, milliseks võiks kujuneda 2023. aasta. Külas on Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juht Arno Kolk.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud jaanuarikuus toimunud Investor Toomase konverentsil 2023.

Saadet alustab Aasta investor 2022 Kristjan Liivamägi, kes tutvustab investeerimise psühholoogiat ja kuidas võita investoreid nende enda mängus.

Saate teises pooles teeb Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots ülevaate, mida uus aasta turgudele toob ja räägib trendidest, mida ükski investor ei tohiks alanud aastal maha magada.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.