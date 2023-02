Tippsportlane Rasmus Mägi: vahel pean endale teadlikult sisendama rõõmutunnet

Kui eesmärgid on arukalt sõnastatud, on hoopis lihtsam pingega toime tulla, rääkis Rasmus Mägi. Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Tippsportlane Rasmus Mägi teab, kui oluline on seada eesmärgid õigesti, et tulla toime kõikvõimalike läbi- ja tagasilöökidega. Mõnikord peab alatasa analüüsiv Rasmus Mägi end isegi õnnestumiste korral rõõmustama sundima.

Rasmus Mägi ei mäleta päeva, mil taipas, et tema koht on tippspordis: see kõik on tulnud loogiliselt ja loomulikult, see sisemine arusaam on alati olemas olnud, ütleb ta.

See on tema silmis olnud väga eriline arusaam, et staadionil ringi jooksmisega on võimalik käia tiitlivõistlustel, tänu sellele mööda maailma ringi reisida. "Tartust Annelinnast kasvanuna on võimalik käia olümpiamängudel, võtta maailma parimatega mõõtu, olla ise üks maailma parimatest jooksjatest. See on erakordne minu jaoks," lausub Mägi.

Intervjuu on tehtud novembris.

Mis te arvate, milline hetk oli teie jaoks läbilöök?