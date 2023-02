Üks küsimus Kristi Saarele: kas peaksin meelerahufondist kodulaenu ära maksma?

Kristi Saare. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio hommikuprogrammis jagas rahatarkuse edendaja Kristi Saare nõu, kas praegu tuleks kogu kodulaen meelerahufondist ära maksta.

„Kui inimese meelerahufond on niivõrd suur, et sellest jagub kodulaenu äramaksmiseks, siis peab inimest kiitma, et ta on väga tubli säästja olnud,“ rääkis Saare.