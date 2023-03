Inflatsioon püsib toidukaupade hinnatõusu toel ülikõrge

Powell: intressimäärade jätkuv tõstmine on vajalik

Föderaalreserv rõhutas täna kongressile esitatavas rahanduspoliitika poolaasta aruandes, et inflatsioon on endiselt liiga kõrge ja intressimäärade jätkuv tõstmine on vajalik selleks, et inflatsioon langeks tagasi Föderaalreservi 2% eesmärgini, vahendab Yahoo Finance.