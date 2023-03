Infortar plaanib börsile minna

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul on siht börsile võetud, nõustajad valitud ja esmased ettevalmistused tehtud. Foto: Raul Mee

Eesti Gaasi ja Tallinki suuromanik Infortar plaanib lähitulevikus jõuda börsile.

Infortari üks omanikest Ain Hanschmidt ütles pressiteates, et Infortar on kasvanud niivõrd suureks, et järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik.