Saematerjalide tootja lõpetab tegevuse ja koondab 27 töötajat

Skandinaavias on tootmine odavam, mistõttu ei suutnud Teamwood konkurentsis püsida. Foto: Andres Haabu

Ida-Virumaal Lüganuse vallas tegutsenud saematerjalide tootja Teamwood OÜ lõpetab tegevuse, kuna tootmine oli liiga kulukas ja Skandinaavia saeveskitega ei suudetud konkurentsis püsida.

Teamwood OÜ juriidiline keha on asutatud vaid neli kuud tagasi. Tegelikult on firma ajalugu siiski pikem ja seotud emafirma Teewood OÜga. Teamwoodi üks omanikke ja juhatuse liige Joonas Saska rääkis, et ettevõtte plaan oli tootmist jätkata, nagu seda tegi emafirma Teewood, ning tulevikus liita Teamwoodi alla ka teine tootmine Viljandimaal – J.Roots Timber OÜ, millel on samad omanikud.