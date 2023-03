Uudised

Äripäev

24. märts kell 9:27







Eesti saadab riigist välja Vene saatkonna töötaja

Venemaa suursaatkond Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Eesti välisministeerium kutsus reedel välja Venemaa suursaatkonna ajutise asjuri ja andis üle diplomaatilise noodi selle kohta, et Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötaja on kuulutatud persona non grata’ks.

Välisministeerium teatas, et isiku tegevus Eestis on rikkunud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, mistõttu peab ta Eestist lahkuma hiljemalt 29. märtsiks. Diplomaat on tegelenud otseselt ja aktiivselt Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra õõnestamisega, Venemaa sõjategevust õigustava propaganda levitamisega ning Eesti ühiskonna lõhestamisega.