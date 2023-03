Artikkel

Barack Obama: kui Putin kaotab, siis see ei tähenda, et olemegi võitnud

Endine USA president Barack Obama. Foto: AP Photo / Scanpix

Endine USA president Barack Obama rääkis Austraalias Sydneys esinedes, kui katki – ja miks – on maailm. Suurt süüd näeb ta ka meedial.

Barack Obama oli kriitiline Venemaa presidendi Vladimir Putini suhtes, kirjutab Guardian. Obama kirjeldas, et Putin tegutseb iidse võimu käsitluse järgi, kus õiguse annavad vägivald ja sund. "See seisneb domineerimises, allasurumises ja kõige võtmises, mida on võimalik võtta. Kaasaegsem lähenemine oleks, et riigid austavad üksteist sõltumata sellest, kui suur keegi on või kuidas keegi on valitsetud."

„Suurem osa ajaloost on olnud nii, et kui sul on suurem nui, siis lööd teise maha ja võtad, mida tahad. See oli kaua aega nii, igal pool, nii Euroopas, Aasias, Aafrikas, Kesk-Idas ja Ladina-Ameerikas," rääkis ta. Obama meelest võiks praegu Ukraina ümber toimuva põhjal näha, kui mõttetu on teha meie uues maailmas asju vanamoodi. „On liiga palju inimesi, kes on näinud, kuidas maitseb vabadus ja mida tähendab tõeline demokraatia.“

Obama rõhutas samas, et maailma probleemid on Vladimir Putini isikust suuremad. „Ma ei taha, et inimesed arvaksid, et kui Putin läbi kukub, siis me oleme võitnud, sest see, mida Putin minu meelest esindab – autoritaarsus, tõe moonutamine, valetamine, julmus, manipulatsioonid, repressioonid – need tõstavad praegu igal pool pead, sealhulgas minu enda riigis. Ja me peame valvel olema.“

See, mida Putin minu meelest esindab – autoritaarsus, tõe moonutamine, valetamine, julmus, manipulatsioonid, repressioonid – need tõstavad praegu igal pool pead, sealhulgas minu enda riigis. Ja me peame valvel olema. Barack Obama

Obama kõneles Sydneys umbes 9000 inimese ees. Räägiti ka poliitilisest lõhestatusest. „Me USAs ei ole nii polariseerunud, kui tundub. 60-65 protsenti, no ütleme 70 protsenti rahvast on reaalsusega kooskõlas,“ ütles Obama naerdes. „Ja üldiselt on need vabariiklased.“

Siin jõudis Obama meediakriitikani, vahendab Guardian.