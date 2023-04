Uudised

Raadiohommikus: hindadest siin ja arengutest üle lahe

Aasta turundustegu 2022 grand prix sai Nopri Talumeierei. Pildil Karl Niilo Noprist ja Carl-Hans Sammel Exela Mediast. Foto: Raul Mee

Teisipäevases raadio hommikuprogrammis räägime Kaja Kallase soovitusest ettevõtjatele hindasid alandama hakata ning sellest, missugune on Soome uus valitsus läbi Eesti ettevõtjate silmade. Külas on ka Eesti parima turundusteoga hakkama saanud Nopri Talumeierei noorperemees Karl Niilo ning ehitusettevõtjatele teekaardi kokku toimetanud Pärtel-Peeter Pere.

Eesti aasta turundusteo tiitli pälvinud Nopri Talumeierei noorperemees Karl Niilo on firma kasuks tööle pannud TikToki. Aga mis saab siis, kui TikTok siinpool maailma ära keelatakse? Räägime moodsa turunduse headest võimalustest.

Teisipäeval tutvustatakse Rohetiigri ehituse teekaarti 2040. Värskelt valminud ehituse teekaart käsitleb kogu ehitise eluringi – alates planeerimisest ja ehitamisest kuni lammutamise ning utiliseerimiseni. Hommikuprogrammis on kohal teekaardi peatoimetaja Pärtel-Peeter Pere, kellega räägime, miks Eesti kinnisvara ja ehitussektori jalajälg on nii suur. Arutame, millised valikud on ettevõtjatel ees.

Kaja Kallase soovitusest hindu alandada räägime Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Kurega, kes suhtles sel teemal mitme ettevõtjaga. Soome uuest majandusest ja reformidest aga kõneleme Äripäeva ajakirjaniku Laura Saksaga.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Ken Rohelaan

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Kõik ärikinnisvarast”. Saates räägime äripindade turust praegu ja arutleme ka tulevikutrendide üle. Täpsemalt vestleme stock-office-kontseptsioonist ja sellest, kuidas Favorte ning FRED fond eesti ärikinnisvaramaastikku kujundavad.

Saates on Favorte äripindade müügijuht Tarmo Rammo ja FRED fondi partner Riho Unt. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saates on investor Toomase meeskond ja börsitoimetusse ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Simo Sepp ja Juhan Lang ning võetakse kokku, kuidas Toomase portfellil märtsis läks. Lisaks räägitakse, mis toimub aktsiaturgudel, kas tõesti oleme pullituru alguses ning kas Toomase pankade äkkost kriisi keskel oli ikka õige otsus.

Samuti arutletakse, kas turud on liiga optimistlikud ja OPEC+ naftakärbe võib uuesti aktsiaturgudele languse tuua. Oma isiklikud viimased investeeringud ja tänased parimad investeerimisideed avaldavad ka investor Toomase liikmed.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00-13.00 “Coachiv juhtimine”. Mis on juhi jaoks „Taevas ja põrgu“ või milleks kasutada valgusfoori tehnikat? Nendest ja veel paljudest juhtimise tööriistadest räägivad saates Forus Grupi juhatuse esimees Margus Nõlvak ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu president, juhtimiscoach Jaanika Rannula. Ikka läbi enda kogemuse.

Saadet juhib Aira Tammemäe.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised.“ Saates on külas majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski. Räägime, miks paari nädala eest Euroopa Parlamendi välja käidud uued kliimaeesmärgid palju segadust tekitasid, milline on tegelik olukord ja milliste tingimuste üle hakkab riik nüüd läbi rääkima.

Samuti sellest, kuidas plaanitakse hakata nõudma ja kontrollima energiamärgiste õigsust ning ka sellest, kui eluhoonete renoveerimist plaanitakse toetada, siis mis saab ärikinnisvarast? Samuti selgitame, milliseid samme plaanib riik astuda, et arvutuslikud ja tegelikud energiamärgised oleksid samad.

Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 „Turismitund“. Paaril korral aastas ujutab suurvesi üle Soomaa rahvuspargi alad ning samal upub seal tehtud looduspiltidesse ka paljude inimeste sotsiaalmeedia uudisvoog. Saatejuht Gregor Alaküla käis kohapeal ja uuris pikalt loodusturismiga tegelenud ettevõtjalt Algis Martsoolt, kuidas suurvesi sealsele turismiärile kaasa aitab.

Räägiti sellest, kuivõrd head elatusallikat pakub suurvesi, kas ettevõtjad saavad klientide tulvaga hakkama ja millised on arengud turistide liikumises viimastel aastatel. Räägiti ka matkakorraldaja argipäevast, sellest, mis võib kanuumatkal halba juhtuda ja kuidas mõjutab turismiäri kohalikke.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.