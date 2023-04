Eestit Vene ekspordi lauskeeld suurt ei loksuta

Venemaad Eesti viie suurima ekspordipartneri hulgas pole. Foto: Andras Kralla

Kui praegu on arutuse all kogu Venemaale mineva ekspordi keelamine, siis olgugi Eesti Venemaa piiririik, mõjutaks see vaid väikest osa meie ekspordist, kirjutab Delovõje Vedomosti. Kõige rohkem läheb Eestist Venemaale mitmesuguseid seadmeid.

Bloombergi ja Financial Timesi andmetel peavad ELi ja G7 riikide poliitikud läbirääkimisi, et keelata kogu eksport Venemaale. See tähendaks, et vaikimisi keelataks igasuguste kaupade müük Venemaale, aga kaubagruppidele võiks kehtestada erandeid. Praegune lähenemine on vastupidine: kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud.