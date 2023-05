FT: Vene spioonid hangivad Euroopast tundlikku tehnoloogiat

Kapo hoiatab ettevõtjaid: tööreis Venemaale võib viia FSB küsitluseni

Kuigi Venemaa vaenutegevuse fookus on suunatud Ukrainasse, pole Moskva jätnud tähelepanuta ka oma teisi naaberriike, olgugi et sanktsioonide tõttu on luure- ja õõnestustegevus häiritud.