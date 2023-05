Sillamäe sadam vahetas juhti

Äripäeva juhtimiskool: heade ja kaalutletud otsuste tegemine on õpitav

Otsustamisega käivad tihti kaasas kahtlused ja kahetsused. Tundub, et see on paratamatu eriti täna, mil keskkond on suurtes muutustes ning iga päev toob üha uusi otsustamist nõudvaid olukordi. Ent otsustamine ei pea olema agoonia – õppides tundma oma otsustamise anatoomiat, saame tulemuseks nii paremad otsused kui ka suurema enesekindluse.

