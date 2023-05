Uudised

Raadiohommikus: börsifirmade tulemused, Lidli plaanid Eestis ja Eesti Gaasi vallutused Lätis

Aavo Kärmas Enefit Greeni Sopi-Tootsi ja Kelme investeerimisotsuste tutvustamisel. Foto: Liis Treimann

Reede hommikul avaldavad esimese kvartali tulemused Enefit Green ja Merko Ehitus. Ettevõtete juhid Aavo Kärmas ja Andres Trink kommenteerivad värskeid tulemusi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lätis mais avanenud kodutarbijate gaasiturult soovib oma osa haarata ka Eesti Gaas. Ettevõtte juht Margus Kaasik tuleb stuudiosse ja räägib Läti-plaanidest lähemalt. Samuti hetkeseisust Eesti gaasiturul.

Coopi juhi ja Coop Panga nõukogu liikme Rainer Rohtla näitel võtame fookusesse valitsuse plaani tõsta pankade maksukoormust. Räägime, mida plaanitav muutus toob kaasa Rohtlale kui kodulaenu võtjale, Rohtla juhitud ettevõttele ja ka pangaomanikule.

Üle aasta Eestis tegutsenud Lidl on haaranud juba arvestatava turuosa. Millised plaanid on Lidlil aga tulevikuks, kuidas esimene aasta nende enda arvates on läinud ja kui lihtne on avatavatesse kauplustesse leida töötajaid, nendel teemadel vestleme Lidli korporatiivkommunikatsiooni osakonna juhi Katrin Seppeliga.

Euroopa Keskpank tõstis intressimäärad uutesse kõrgustesse. Helistame neljapäeval keskpanga juhi Christine Lagarde pressikonverentsil osalenud Äripäeva ajakirjanikule Kristjan Pruulile ja uurime, mida Frankfurdis Euroopa Keskpanga koridorides enne ja pärast intresside tõstmise avalikustamist räägiti.

Nädalavahetusel toimub investeerimismaailma suursündmus ehk Warren Buffetti investeerimisfirma Berkshire Hathaway aktsionäride koosolek, kuhu lendab üle maailma kohale ligi 50 000 investeerimishuvilist. Miks nad seda teevad ja kas investoril on tark ühte ettevõtjat sedasi fännata, seda küsime eelmisel aastal samal üritusel osalenud investor Toomase ajakirja Investor toimetajalt Anu Lillelt.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Edasi jätkub raadiopäeva järgmiste saadetega:

9.50–10.00 „Obskuurne majandus“. Võib julgelt öelda, et metallidetektoritega aarete otsimine on taanlaste rahvushobi. Harrastusdetektoriste on Taanis tuhandeid, aga Taani riik ka tervitab neid. Vastupidiselt muu maailma riikidele, kes hobiarheolooge pigem pelgavad, sest nad võivad osutuda musta turu aardeküttideks.

Kuidas on Taani nii usaldav ning mis taanlasi motiveerib detektoriga ringi käima, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Töörahva püha tõttu lühikese, et ülitiheda ärinädala võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe, Kristjan Pruul ja Neeme Korv.

Juttu tuleb intressitõusudest; sellest, millest sosistavad Frankfurdi tuuled ja Merko aktsionärid, panganduse käekäigust ja Omaha oraakli eelseisvast sabatist, Eesti uutest edulugudest ja paljust muust.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Mis tunne on aastast aastasse 200% kasvada? „Hea tunne, aga sellel on ka palju pahukülgi olnud,“ tunnistab saates Eesti ühe kõige kiiremini kasvava personaliagentuuri HR Agency omanik ja tegevjuht Jaanika Tammemägi.

Tammemägi võtab majanduskeskkonnas valitsevat ebakindlust rahulikult. Kahemiljonilise käibega seitsmeaastane ettevõte on jõudnud kaks aastat järjest gaselli edetabelisse, vahendades iga kuu tuhatkond inimest tööle peamiselt tööstusettevõtetesse.

Tammemäge intervjueerib Marili Niidumaa.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Räägime põletikulisest soolehaigusest ehk IBDst, kuna just kevad on see aeg, kui nimetatud tõbi kipub ägenema. Kui eelmise aasta viimases saates oli IBDst rääkimas inimene, kes selle hädaga on elanud peaaegu kogu oma täiskasvanuea, siis seekord on saatekülaliseks Lääne-Tallinna Keskhaigla endoskoopiaosakonna juhataja, gastroenteroloog Külliki Suurmaa.

Räägime lahti, mis haigus on IBD, mis seda eristab ärritunud soole sündroomist ja millele võib viidata teismelise kõhuvalu. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.