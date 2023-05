Eesti riiki ja ärisid närib kõrge riigirisk. Keskpank ei kasuta tööriista selle alla tirimiseks

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde ega Eesti Panga president Madis Müller ei usu, et Eesti riigi võlakirjade intressidega oleks midagi seesugust lahti, et keskpangad sellega tegelema peaksid. Sellel selgitusel on kriitikuid. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Lisaks majanduslikule ebakindlusele räsivad Eestis investeeringuid ka kõrged intressid. Kui keskpanga rahapoliitiline osa ehk euribor on arusaadav, siis riigirisk on midagi, millega oleks keskpangal võimalus tegeleda hoopis teisel viisil.

Ilmestame olukorda ettevõttega Baltic Horizon Fund. Ärikinnisvarafondi viimane võlakirjaemissioon päädis 8protsendilise intressimääraga, millele lisandub veel 3 kuu euribor. Selles 8 protsendis on kokku liidetud ettevõtte risk ja riigirisk.

Eesti riigiriski hinnatakse praegu sama kõrgeks kui näiteks Hispaanial. Kui Lõuna-Euroopas on intress kõrge sellepärast, et seal on tehtud halbu majanduslikke otsuseid, siis meil on kõrge, sest meil on kuri naaber. See on ebaõiglane, resümeeris Luminori majandusanalüütik Lenno Uusküla.

Teoreetiliselt võiks meie riigiriski ka madalamaks saada, kui Euroopa Keskpank seda sooviks.