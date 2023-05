Uudised

Äripäev

18. mai kell 10:10







Madis Müller ei näe intressimäära langemas juba 2024. aasta algul: mõni on liiga optimistlik

Madis Müller näeb intressimäärade edasist tõusu, aga langetamist mitte niipea. Foto: Raul Mee

Kui mõni analüütik leiab, et intressimäärad võiksid hakata langema järgmise aasta esimestel kuudel, siis Eesti Panga president Madis Müller peab sellist ootust liiga optimistlikuks.

Müller ütles neljapäeval sõnavõtus riigikogule, et Euroopa Keskpanga viimase, märtsikuise prognoosi järgi jõuab inflatsioon euroalal 2% lähedusse 2025. aastal, aga see ei tähenda veel, et keskpank peaks nii kaua intressimäärasid tõstma. "See ei tähenda ka seda, et intressimäärad peaksid täpselt nii kaua oma tiputasemel püsima. Küll aga võib liialt optimistlikuks osutuda mõne analüütiku ootus, et intressimäärad langevad juba järgmise aasta esimestel kuudel," märkis Müller.