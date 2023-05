Uutmoodi miljardiäri: Süüria majandus püsib vee peal tänu "vaese mehe kokaiinile"

Saudi Araabia konfiskeerib miljoneid tablette, kuid ülisuur nõudlus annab smugeldajate sellest hoolimata tööd. Foto: AFP/Scanpix

Damaskuse diktaatori venna narkoäri konkureerib mahult Mehhiko kartellidega. Üha enam sihitakse ka Euroopa turgu.

Paariast on saanud taas partner. Täna kohtuvad Saudi Araabia kommertspealinnas Jiddah’s Araabia Liiga liikmesriigid, et arutada Lähis-Ida põletavamaid probleeme. Kuid sel korral on kohal mees, keda pole nähtud viisakas seltskonnas üle kümnendi – Süüria diktaator Bashar al-Assad.