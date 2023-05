Uudised

Äripäev

19. mai kell 10:12







Lehtme lahkub riigikogust

Johanna-Maria Lehtme Foto: Liis Treimann

Ukraina abistamise käigus skandaali sattunud Eesti 200 parlamendifraktsiooni liige Johanna-Maria Lehtme lahkub riigikogu liikme kohalt.

"See on minu isiklik otsus. Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla," lausus Lehtme partei sotsiaalmeedia vahendusel.