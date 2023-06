Reformierakondlasest hotellipidaja ei suutnud erakonna juhte maksutõusus ümber veenda

Tartu hotelliärimees Verni Loodma tõdes, et 13protsendine käibemaks hotellidele on siiski parem kui 22 protsenti. Foto: Ragnar Peets / Tartu Postimees / Scanpix

Kolm aastat kriiside virvarris napilt lõuga veepinnal hoidnud majutusasutuste pidajad saavad nüüd pooleteise aasta pärast kaela 4protsendipunktise käibemaksu tõusu, mistõttu püüavad nad sel suvel anda kõik, et turist ka kõrgemate hindadega Eestisse tagasi tuleks.

Tartus mitut hotelli pidav ja Reformierakonda kuuluv Verni Loodmaa tõdes, et riik peab kaitsekulutusteks ja tegevuseks küll raha leidma, aga küsimusi tekitavad just nii-öelda väiksemad maksutõusud, nagu ka majutusasutuste käibemaksu kerkimine 9 protsendilt 13-le. "Mõistagi ei saa ma vähimalgi määral öelda, et saaksin selles osas Reformierakonna juhtidega nõustuda. Ei, seekord ei saa," tõdes ta.