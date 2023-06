Hepsor tegi esimese investeeringu Kanada kinnisvaraturule

Innovatsioon tööstuses: Tartu suurfirma vähendab kulusid kolme projektiga

IT- ja nutiseadmete ringmajanduse ning rentimisega tegeleval Foxway'l on arutlusel kolm automatiseerimisprojekti, mille seas on ka täisautomaatne ladu, rääkis ettevõtte operatsioonide juht Oliver Kotkas saates „Fookuses: tark tööstus“.

