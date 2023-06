Nädala lood: palgaraha lõpp, eksjuhilt nõutavad 15 miljonit eurot ja Viimsi äritüli

Harju maakohus tegi sel nädalal värske otsuse, mille järgi E-Profiili üks endistest omanikest ja juhatuse liige Toomas Jõgi peab kinni maksma suure summa tekitatud kahju. Foto: Andras Kralla

Selle nädala olulisemate lugude sekka jõudsid nii idufirma Single.Earth raharaskused, tippfirma eksjuhile pandud kohustus maksta kinni 15 miljoni euro eest kahju kui ka Viimsi äritüli, kus on üks osaline kunagi Eesti rikkaimate inimeste sekka kuulunud ettevõtja.

Äripäev kirjutas nädala alguses, kuidas kaks aastat tagasi ambitsioonika plaani pealt 7,9 miljonit dollarit kaasanud idufirmal Single.Earth ei olnud selle aasta alguseks enam piisavalt raha , et töötajatele palka maksta. Neile, kes olid veel ettevõttesse jäänud, pakuti 10% senisest töötasust.

Hiljuti ettevõttest lahkunud töötajate sõnul viitasid juhid ka võimalusele end töötukassas arvele võtta ning idufirmat nii palju kui võimalik edasi aidata. Boonusena pakuti ettevõtte optsioone ehk võimalust aktsiad ühel päeval rahaks teha.

Tööinspektsiooni ja töötukassa hinnangul on sellised pakkumised aga seadusevastased.

Eksjuht peab kinni maksma 15 miljonit eurot

Suurejoonelist äri ajanud, kuid käraga põhja läinud tööstusfirma E-Profiili endine juhatuse liige ja omanik Toomas Jõgi peab ettevõttesse investeerijatele tekitatud kahju kinni maksma, kirjutas Äripäev neljapäeval

Väidetavalt on tegemist suurima pangakelmuse juhtumiga Eestis. Oma taskust tuleb Jõgil värske kohtuotsuse järgi välja käia ääretult suur summa: kokku üle 15 miljoni euro.

"Selles loos ei ole võitjaid ja kaotajaid."

Need kibeda maiguga sõnad ütles maakohtu otsust kommenteerides E-Profiili endise äripartneri Technobalti tütarfirma TB Works juhatuse liige Veiko Tõnso.

Suur äritüli Viimsis

Sel nädalal avaldas Äripäev ka loo, et Eesti rikkaimate inimeste sekka kuulunud farmaatsiaärimehel Veiko Salustel on jama majas. Tema pikaajaline äripartner väidab, et Saluste on nende ühise ettevõtte Interchemie rahakoti enda isiklikuga sassi ajanud ja võtnud sealt 3 miljonit eurot, et rajada salaja uus ettevõte.

"Ma ei ole mitte midagi valesti teinud," ütles Veiko Saluste. Koos temaga on äripartner andnud kohtusse ka Saluste abikaasa Evelyn Saluste.

Ehitusfirma läks pankrotti

Veel aasta tagasi pakkus ettevõte tööd kümnele inimesele, kuid pankroti väljakuulutamise ajaks oli maksuvõlga kogunenud 95 000 eurot ja muid võlgu pea 89 000 eurot.

Ettevõtte omanik ja juhatuse liige Reijo Ruus ei soovinud pankroti tagamaid täpsustada. Pro Ehituse värskeim saadaolev majandusaasta aruanne on aastast 2020. Selles seisab, et suuremate projektide tellijaks oli avalik sektor, erasektori tasakaal jäi madalaks. "Ehitussektorit jääb 2021. aastal endiselt mõjutama pandeemia ja eratellijate ebakindlus," märkis juhatus toona.

Kurikuulus Tero Taskila ei maksa võlga ära

Suurema tähelepanu alla sattus veel Estonian Airi juhina megapalga ning Soome väikelinnadesse lendude ideega rahvapärimusse jõudnud Tero Taskila, kes käivitab Maldiividel luksuslikku vabaajalennufirmat, kuid samal ajal on üks tema Eesti firmadest juba aastaid maksuametile suure summa võlgu.

Taskila ettevõtte Cool Ideas OÜ maksuvõlg küündib praeguse seisuga üle 199 000 euro. Sellest pool on intressivõlg.

Megapalga ja nulltulemuse tõttu vaat et rahvavaenlaseks kuulutatud Taskila pagendati 2012. aasta sügisel ametist 100 000eurose hüvitisega, kuna sellised tingimused on talle lepingusse kirjutatud.

2012. aastal teenis Taskila riigifirmade juhtidest kõige rohkem – tema aastateenistus ulatus 432 000 euroni, mis ületas ligi kolm korda teisel kohal olnud Eesti Energia juhi Sandor Liive oma. Taskila 100 000 euro suurune lahkumishüvitis oli ka suurim riigifirma juhile makstud lisatasu.

Värske IPO investorid kaotasid suure osa rahast

Aktsiahinna suure languse taga peitus investorite vähene huvi ja sellest tingitud tugev alamärkimine. Nii märgiti Grab2Go aktsiate baasmahust täis vaid 28,5%.

Esimese börsipäeva lõpuks aktsia sulgus 43% IPO hinnast madalamal, 0,69 eurol. Aktsia päeva kõrgeim hind ulatus 0,75 euroni ja madalaim hind ulatus 0,4 euroni.

Börsinädala lõpuks jõudis Grab2Go aktsia hind 0,77 euroni, mis tähendab IPO hinnaga võrreldes kaotust 37%.

Investor Toomas mõtleb LHV-le

Selle nädala tähelepanuväärseim investor Toomase postitus oli aga LHV Groupi aktsiast. Toomas kirjutas, et ootas kannatlikult aprilli- ja maikuu numbreid ühelt oma portfelli suurimalt ettevõttelt ehk LHV-lt. Nüüdseks on ka maikuu kasum teada ja nüüd, kui ta hindas juuni numbri juurde, et huvi pärast analüüsida esimest poolaastat, ei saanud ta teisiti kui rõõmustada.

"Aktsial on kõva kasvupotentsiaal, tõsi, arvestada tuleb ka mõningate riskidega," kirjutas Toomas.