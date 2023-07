Praktilised nipid finantsvabaduse teel, kui Exceli-tabel investorit kiusata tahab

Visuaalne praktik Kati Orav selgitas, et ühelt poolt ei saa joonisele liiga palju elemente ja infot panna, aga alati võib joonise ka mitu korda ümber teha, sest see tekitab tegutsemistahet ja meelerahu. Foto: Kristin Juurmaa

Exceli-tabelid ja graafikud on investeerimisteekonnal olulised, kuid on hetki, mil need meiega ei räägi. Siis on juurde on vaja finantsvabaduse teekonna joonist, rääkis visuaalne praktik ja õpetaja Kati Orav investeerimisfestivalil.

Finantseesmärke seadnud inimeste hulgas tehtud uuringud on näidanud, et nende hulgas, kes teevad enda unistuste ja plaanide kohta ka visuaalse joonise, on plaanide realiseerumise tõenäosus 50 protsenti suurem kui neil. kes seda ei tee, kõneles visualiseerimise praktik ja õpetaja Kati Orav investeerimisfestivali ettekandes.