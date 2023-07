Dolgatsjovi nipid: käin Nürburgringil kihutamas, aga kilekotti ei raatsi osta

Jätkusuutlik ja roheline: ABB teeb sorteerimata jäätmetest energia

Globaalne tööstushiid ABB pöörab jätkusuutlikkuse edendamisel tähelepanu sellele, et tootmises tekkivad jäätmed ei läheks ladestamisele ja et neil oleks veel mõni eesmärk. Tänaseks on ettevõtte Eesti tehased jõudnud selleni, et sorteerimata jäätmed, mida ei saa taaskasutada, lähevad koostööpartneri abiga energia tootmisesse, selgus sisuturundussaates „Jätkusuutlik ja roheline“.“

