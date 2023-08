Uudised

Äripäev

12. august kell 13:13 Kuula







Kuus nippi, kuidas pärast puhkust valutult tööle naasta

Puhkuselt tulles on energiat palju ja võib tekkida kiusatus end esimese paari nädalaga korralikult läbi põletada. Foto: Erik Prozes

Puhkamine on vaieldamatult oluline osa tööelust, kuid sama oluline on puhkuselt naastes paari esimese nädalaga end mitte ribadeks tõmmata ning head töö- ja eraelu tasakaalu hoida. Kuidas seda täpsemalt teha?

Puhkus vähendab stressi, parandab füüsilist funktsionaalsust, tõstab töömotivatsiooni ja suurendab loovust, tõdeb juht ja juhtimis-coach Marika Raiski.

"Puhkuselt tulles on energiat aga palju ja võib tekkida kiusatus end esimese nädala-paariga taas korralikult läbi põletada. Uuringud annavad kinnitust sellele, et tööle tagasi tulla polegi nii lihtne," ütles Raiski Personaliuudistes

2020. aasta Harris Polli uuring näitas, et 87 protsenti töötajatest kardab pärast puhkuse võtmist tööle naasta, viitas ta. Peamised stressitegurid olid uuringu alusel rutiini taastamine, liiga suur töökoormus ning e-kirjadega järele jõudmine.

Niisiis jagas Raiski kuut nippi, kuidas pärast puhkust edukalt tööle naasta.

1. Planeeri oma tööle naasmine juba enne puhkusele minekut. Seda saad kõige kordaläinumalt teha, kui lisad töökalendrisse kas esimese või suisa kahe töönädala tegevused. See tagab, et Sinu kalender on kontrolli all ja jõuad koosolekute kõrvalt tegeleda kõikide oluliste jooksvate teemadega.

2. Seadista oma e-postkast õigesti. Eelista seda teha nii, et puhkuse ajal sisse tulevad meilid suunduvad kas otse või läbi automaatvastuste Sind asendavatele inimestele ja tööle tagasi tulles pole Sind seega ootamas tuhandeid läbivaatamist vajavaid e-kirju ja tohututes kogustes uusi tööülesandeid. Samuti seadista e-postkast nii, et Sinuni jõuavad vaid vajalikud e-kirjad, kuid rämpspost, turundusmeilid ja uudiskirjad suunduvad mitte nii suurt tähelepanu vajavatesse ja selleks eraldi loodud postkasti alajaotustesse.

3. Varu kalendrisse aega. Seda just allesjäänud ja vajalike e-kirjade läbivaatamiseks ja vajadusel neile vastamiseks. Kogemused näitavad, et suur hulk küsimusi saab vahepeal ise vastuse ja lahenduse.

4. Jäta puhkusereisi ja tööle naasmise vahele paar vaba päeva. Kaasa aitab, kui jätad endale vähemalt 1-2 vaba päeva, et asjad korda seada, rahulikult mõni vajalik kodune töö ära teha ja end alles siis töölainele häälestada.

5. Sea prioriteedid ja püsi nendes. Mitte keegi teine ei saa hea seista selle eest, et Sa ise ja Sinu tiim püsivad kõige olulisemate fookuste juures. Meeles tasub hoida, et kui killustad oma tegevusi, saad üht-teist tehtud, kuid läbimurdelisi tulemusi ja edasiminekuid ei teki.

6. Mõtle läbi, kuidas enda jaoks kõige paremini töörutiin taastada. Puhkuse mineku juures on üks suuremaid boonuseid tööelu rutiinidest lahti laskmine ja tasub peast läbi lasta, kuidas kõige efektiivsemalt töörutiin taastada. Kui eelplaneerid puhkuselt naasmise, tähendab see, et sinu stressitase on juba kordades madalam.