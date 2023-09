Uudised

Raadiohitid: ülehinnatud turud ja veri tänavatel

Investor Marko Oolo annab "Investor Toomase tunnis" ülevaate sellest, mis praegu aktsiaturgudel toimub. Foto: Raul Mee

USA tehnoloogiagigandid avaldasid oma teise kvartali tulemused. Investorid Marko Oolo, Taavi Ilves ja Tarmo Tanilas analüüsivad raadiohittides, mida need investoritele näitavad ja milline on üleüldine aktsiaturgude tervis.

Kuulajad otsisid sel nädalal lisaks investeerimisnippidele vastuseid küsimustele, kui kauaks jääb idusektoris veri tänavatele, mida toob sügis jaekaubanduses ja mis toimub riigieelarve ning sellega seotud kärbetega.

Oolo ja Ilves: aktsiaturg on praegu üle kuumenenud

Finantsiliselt sõltumatud investorid ja Off The Record blogi loojad Marko Oolo ja Taavi Ilves avaldasid saates „Investor Toomase tund“, mida nemad arvavad USA tehnoloogiagigantide teise kvartali tulemustest ning millisele aktsiale tasuks veel panustada.

Oolo avaldas saates, milline näitaja annab hea signaali, kas turg on ülehinnatud, ja miks ta ootab, et turg võiks praeguselt tasemel veidi alla tulla. Samas ei usu investorid, et suur raha kontodel võiks suurema korrektsiooni ära hoida.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kuum tool: idusektoris on veri tänavatel ja see tõmbab kaasa ka Eesti firmasid

Värskelt koondanud tehnoloogiafirma juht Kaarel Kotkas ning järgmisi investeeringuid plaaniv EstVCA juhatuse esimees ja riskikapitalifondi Karma Ventures partner Margus Uudam arutasid "Kuumal toolil", millise olukorraga vaatavad praegu tõtt Eesti idufirmad ja investorid.

Saatest kuuleb, mida rasked ajad veel idufirmadele kaasa toovad, kaua see kõik kestab ja kuidas ettevõtted sellest välja tulevad. Lisaks kuuleb saatest, miks on tänavune aasta investeeringuteks hea aastakäik ning mis valdkondadesse investorid praegu piiluvad.

Saadet juhib Kristel Härma.

Ekspert hoiatab languse eest turgudel: aeg on müüma hakata

Järgmine aasta võib turgudel tulla keerulisem, mistõttu tasuks investoritel hoida konservatiivsemat joont, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis investor ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Tanilase sõnul võib järgmine aasta tuua ka häid ostukohti, kuid pigem tasuks olla konservatiivsem. „Loodan, et ajalugu ei kordu, aga kui siiamaani vaadata võlakirjade tulu kõvera pöördumist, siis see on 100% prognoosinud majanduslangust,“ rääkis Tanilas.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatasime otsa Nvidia eelmise nädala tulemustele ning räägime laiemalt ka aktsiaturgude tervisest, kaardistades võimalikke ostu- ja müügimomente.

Selveri juht: T1 oli pettumus, aga Kurna nimel võitlesime

Selveri juhi Kristi Lombi sõnul pole nad T1 kaubanduskeskuses saavutanud oma esialgseid sihte ega eesmärke, kuid Kurna Pargis avatud Selveri esimesed tulemused on üle ootuste head, selgus Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Selveri juht Kristi Lomp veel Solarise toidupoe uuest tulemisest, Kurna Pargis avatud poest, kuidas Selveril hetkel läheb ja sellest, mida toob sügis jaekaubanduses.

Rahandusminister: lõputult ei saa kärpida, olge valmis uueks maksudebatiks

Järgmise aasta riigieelarve arutelude eel on ministeeriumid otsinud küll kärpekohti, kuid ainult nendest ei piisa, märkis rahandusminister Mart Võrklaev.

Võrklaev rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et plaanis on vaadata veel uusi kärpekohti, kuid seda ei saa teha lõputult. Seetõttu on tõenäoline, et peagi tuleb teha uus maksudebatt.