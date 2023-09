Uudised

Raadiohommikus: hiljaaegu Ukrainasse laienenud ettevõte

1. juulist alustas konsultatsiooniettevõte Miltton püsivalt Kiievis tegutsemist. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägitakse tähtsatel teemadel Ukrainast hariduseni.

Konsultatsiooniettevõte Miltton laienes juulis Ukrainasse. Miks ja millise missiooniga ning missugune on Venemaa rünnatava riigi turg, seda selgitab otse-eetris Miltton Eventsi tegevjuht ja Miltton Grupi partner Lehari Kaustel.

Kõrghariduse toetamine – näiteks ettevõtete poolt tudengitele stipendiumite maksmise näol – kogub Eestiski tasapisi hoogu, ent võrreldes USA või Inglismaaga on meil veel pikk tee minna. Kuidas neile riikidele järele võtta, selle üle arutleme Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhi Elinor Tomingaga.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tuleb tutvustama koguni kolme värsket konkurentsiraportit: mööblitootjate ja -müüjate, masina- ja metallitööstuse ning metsavarumise oma.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Lugematud videokoosolekud ja -konverentsid on nii naistel kui meestel kaamerafookusesse toonud näo ning silmaümbruse esteetika. Saates selgitab dr Reili Rebane Turman Silmakliinikust, milliste silmaümbruses paiknevate uudismoodustiste korral tuleks kindlasti spetsialisti poole pöörduda, mis vaevused võivad kaasneda vajunud silmalaugudega, millised on üldse kaasaegsed võimalused silmaümbruse noorendamiseks ja värskendamiseks ning millal valida CO 2 -laser, millal aga laserlihvimine, IPL või Botox.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Septembri algus toob jälle võimaluse süveneda Toomase portfelli tulemustesse. Augustikuud kokku võtvas vaatame üle, millised positsioonid on Toomase portfelli eelmisel kuul enim panustanud ja mis positsioonid rõõmustamiseks nii palju põhjust ehk ei anna. Lisaks heidame pilgu teistele olulistele sündmustele, mis augustis nii kodubörsil kui ka laias maailmas laineid lõid.

Stuudios arutlevad Äripäeva börsitoimetuse liikmed Indrek Mäe ja Juhan Lang, saatejuht on Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates räägime sellest, kuidas luua toimiv e-pood väljapoole Eestit. Selleks oleme saatesse kutsunud disainer Tanel Veenre, kes räägib enda Hiinas tegutsevast e-ärist ning sealsetest väljakutsetest.

Saates kuuleb seda, miks otsustas Veenre just Hiinas enda e-poe avada, kuidas käituvad sealsed tarbijad, kuidas sealsetele tarbijatele peaks turundama ning millised on nende ootused paki kättesaamisel. Hiinas toodete müümise puhul ei saa üle ega ümber ka autorikaitsest. Lisaks puudutame Tanel Veenre Eestis tegutsevat e-poodi ning räägime selle käekäigust.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saates on külas globaalne värbamisjuht ja koolitaja Renita Käsper ning Eesti esimese värbamistarkvara Recrur.ee asutaja ja tegevjuht Marit Alaväli ning juttu tuleb tehnoloogiast personalitöös.

Mõlemad tublid ja ägedad naised astuvad juba oktoobris üles personalitööd ja tehnoloogiat ühendaval konverentsil HRxTech 2023, saates räägime aga personalitöö digitaliseerimisest, tehisaru kasutamisest värbamisel ning erinevatest värbamistarkvaradest ja nende seast valiku tegemisest.

Saadet juhib Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.