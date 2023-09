Poolemiljardilises kelmuses süüdistatavad jäävad vahi alla

Transpordiettevõte DPD toob 30 riigis turule kullervedude täpse tarneaja teenuse

Septembris tuli rahvusvaheline kuller- ja pakiveoettevõte DPD turule täiustatud kullerteenusega, mis sisaldab teavet kauba saabumise päeva kohta, et oma kliente rahvusvahelisel ja piiriülesel äritegevusel paremini toetada. See tähendab, et seniste mitmepäevaste kauba kohaletoimetamise ajavahemike asemel, saavad kliendid juba ostu sooritades või kaupa tellides näha, mis päeval pakk koju või kontorisse jõuab.

Septembris tuli rahvusvaheline kuller- ja pakiveoettevõte DPD turule täiustatud kullerteenusega, mis sisaldab teavet kauba saabumise päeva kohta, et oma kliente rahvusvahelisel ja piiriülesel äritegevusel paremini toetada. See tähendab, et seniste mitmepäevaste kauba kohaletoimetamise ajavahemike asemel, saavad kliendid juba ostu sooritades või kaupa tellides näha, mis päeval pakk koju või kontorisse jõuab.