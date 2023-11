Parimaks mahetootjaks kuulutati tänavu Mõttuste pere, mis on Võrumaal mahepiima tootnud üle kahekümne aasta. Festivalil „Maitsev Eesti“ kuulutati välja ka parimad mahetooted ja jagati mitmeid eriauhindu.

Tunnustuse said Max Mõttus ja Meelis Mõttus, kes on ettevõtete Lõunapiim OÜ ja Metsavenna Turismitalu OÜ eestvedajad. Meelis Mõttus on varem Äripäevale rääkinud, et maal äri ajada pole lihtne, kuid see ei heiduta teda rõõmsal meelel, innovaatiliselt ja aina keskkonnasäästlikumalt jätkamast.