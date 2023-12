Artikkel

Raadiohommikus: minister, kellel leidubki mõni mõte

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo räägib esmaspäevases raadiohommikus oma nägemusest Eesti majanduse pika plaani kohta. Foto: Andras Kralla

Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis otsitakse Eesti majanduspoliitilist mõtet.

Lugupeetud ministrid, äkki leidub mõni mõte , kirjutas Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe läinud teisipäeval ilmunud kolumnis. Ideid ja lahendusi, kuidas riigi tulusid kasvatada, peaks valitsuskabinetist palju rohkem tulema, märkis ta. Juhusliku kokkusattumise tulemusel oli aga mõni tundi varem ilmunud rahvusringhäälingu veergudel majandus- ja IT-ministri Tiit Riisalo (Eesti 200) arvamuslugu, kus ta maalis pildi Eesti majanduse pikast plaanist.

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis uuribki saatejuhi rollis Salumäe ministrilt tema nägemuse kohta. Jutuks võetakse ka idee viia riigiettevõtted, nagu RMK, börsile

Rahvusvaheline kauplemisplatvorm Change vangerdab juhtidega: lahkub ettevõtte senine juht Kristjan Kangro , kelle asemele asub 1. veebruarist ajutiselt Marek Pajussaar. Change'is alates 2018. aastast töötanud, varem aga pikalt finantsinspektsioonis leiba teeninud Pajussaar tuleb stuudiosse ning räägib plaanidest.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Jaan Martin Raigiga teeme kokkuvõtteid sellest, kuidas kulges Infortari aktsiate esmamärkimine. Ühtlasi küsime temalt, kuidas ta ise märkimises investor Toomasega vastupidisele otsusele jõudis.

Äripäeva koolitusäri juhi Marianne Lõhmusega räägime ettevõtjate hulgas levinud suhtumisest, et jätkusuutlikkuse ehk ESG-teemad nende tegevusse ei puutu.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Jõulud on peagi käes ning mänguasjade tootjad teevad aasta lõikes parimaid käibeid. Üks armastatumaid jõulukingitusi nii laste kui ka nende vanemate seas on legod. Kuuldavasti on need ju väga arendavad mänguasjad, samuti peavad need aastaid vastu ning vanusevahemik, millal nendega mängida kõlbab, on piiramatu. Lego ettevõtte lugu on olnud aga tõeliselt kirju. Kui nad on põhjas, siis on see lootusetult sügav. Kui nad lendavad, siis üle kõigi teiste. Ülevaadet Lego ajaloost kuulete saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kaitsetööstuse üleilmses arengus on oma panuse andnud hulk Eesti ettevõtteid. Käsitleme saates sektori võimalusi, toome esile trendid ja väljakutsed, mis on tingitud nii tehnoloogilisest progressist kui ka kaitsetööstuse maastikku märkimisväärselt muutnud Ukraina sõjast. Muu hulgas selgub, kuidas lahinguväljal kasutatavad droonid ja tehisintellekt aitavad teha operatiivsemaid ja tõhusamaid otsuseid.

Kaitseotstarbeliste toodete arendamist toetab Eestis muu hulgas kaitseministeerium. Riigikaitse teemat avavad tarkvaraarendus- ja ärikonsultatsiooniettevõtte CGI Eesti kaitsevaldkonna ekspert Tarmo Ränisoo ning Eesti kaitse- ja kosmosetööstuse liidu juht Kalev Koidumäe. Saadet juhib Indrek Kald.

11.00–12.00 "Kuum tool". Stuudiosse tuleb suurettevõtja Joakim Helenius, kel on käed sees nii kinnisvaras, põllumajanduses kui ka tööstuses. Mullu Eesti passi saanud Soomest pärit ettevõtja kogus sel aastal avalikkuse ees tuntust poliitikas uksi paugutades.

Uurime, kuhu Helenius nüüd oma fookuse seab, mis äriplaaniga läheb uuele aastale vastu, mida ootab oma firmade juhtidelt ja palju neil otsustada laseb. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Martin Teder.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on fookuses mööbli- ja elektroonikatööstus. Pakume kuulamiseks kahte ettekannet, mis on salvestatud tänavu novembris toimunud konverentsil "Tööstuse äriplaan 2024". Oma äriplaanidest ja tööstussektoris toimuvast räägivad mööblitööstuse Standard juht Jonatan Karjus ning elektroonikatööstuse GPV Estonia tegevjuht Veiko Vaher. Modereeris Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Ettekandes annab finantsvaba investor ja ettevõtja Lev Dolgatsjov viis praktilist ideed jõukuse kasvatamiseks ja hoidmiseks, tuues näiteid enda kogemusest.

Ettekanne on salvestatud tänavu juulikuus toimunub Investeerimisfestivalil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.