Raadiohommikus: andmesidest, erakonna rahastamisest ja elektriautode võimalikkusest

Parempoolsete esimehelt Lavly Perlingult uurime Zelenskõi visiidi tähelepanuväärsemate seikade ning erakonna vastleitud uute suurrahastajate kohta. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio hommikuses programmis on intervjuud andmesidest, erakonna rahastamisest ja autoäri teemadel. Lisaks teeme ülevaate turgudel toimuvatest hvuitavamatest arengutest.

Parempoolsete esimehelt Lavly Perlingult uurime Zelenskõi visiidi tähelepanuväärsemate seikade ning erakonna vastleitud uute suurrahastajate kohta.

Balti alternatiivbörsil noteeritud Modera värskeid tulemusi kommenteerib tegevjuht Raido Toonekurg.

Intervjuus 1500 töötajaga Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandiga räägime firma tulemustest, juhtide eest seisvatest väljakutsetest, aga ka telekomikuludest klientidele.

Hiidlanna Liina Veermega, kes juhib Põhja-Norra suurimat hüdroenergiatootjat Salten Kraftsambandi, räägime elektriautode kasutamisest talvel ja elust Norras, kus üllataval kombel saaks palju asju parandada.

Stuudios Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saade keskendub ruumide soojendamisele. Tööstusruumidesse, garaažidesse ja mujalegi sobivad viimastel aastatel populaarsust kogunud diislikütusega soojuskiirgurahjud.

Milline on seadme töötamise põhimõte ja mis on selle eelised teiste küttesüsteemidega ahjude ees, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädalat raamivas arvamussaates räägime seekord Ukraina presidendi visiidist Eestisse, koolivõrgu korrastamisest, analüüsime möödunud aasta tehinguturgu ja ettevõtete äriregistritst kustutamist.

Saates räägivad kaasa Äripäeva ajakirjanikud Viivika Rõuk, Neeme Korv ja Eget Velleste.

12.00–13.00 "Äripäeva fookuses". Meedia- ja spordiekspert Raul Rebane räägib, mis kasu saavad sponsorid sporti investeerimisest ja millega seda mõõta. Raul kirjeldab ka, kuidas peaks tulemuslik koostöö sportlase ja sponsori vahel välja nägema ning millised on megatrendid spordis. Raul Rebasega vestles Igor Rõtov.

Hommikuklipis räägib Rebane, kuidas üks kindel tegur mõjutab sportlaste toetamist Eestis.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Esmakordselt on külas gasell ja Baltikumi suurima heaoluteenuse keskkonna Stebby tegevjuht Kristjan Novitski.

Stebbys on liitunud üle 1700 ettevõtte, seal on 180 000 kasutajat ja üle 2000 teenusepakkuja. Saates tuleb juttu, mismoodi on ettevõtte aastate jooksul gaselliks kasvanud ja kuidas hoiab ja motiveerib Novitski töötajaid?

Mullu lisandus platvormile ka võimalus hallata tervisekindlustuse pakette, mille abil saavad ettevõtted nüüdsest sõlmida tervisekindlustuspoliisi. Saates uurime, mis on sellise teenuse plussid ja miinused ning kui populaarseks on teenus osutunud. Millised on järgmiste aastate väljavaated ja eesmärgid?

Saatejuht Alyona Stadnik.

15.00–16.00 „Terviseuudised“. Toome saates kuulajateni Meditsiiniuudiste konverentsil "Meditsiin 2024" toimunud vestlusringi arstide vastutus- ja patsiendikaitseseadusest.

Sellest, mida seadusemuudatus endaga kaasa toob ja kellele seda vaja läheb, arutlesid Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Mart Jesse, regionaalhaigla kestliku arengu teenistuse juhataja Priit Tohver, Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper, tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni juht Marika Väli, Pärnu haigla kvaliteediteenistuse juht doktor Teele Orgse ja põletikulise soolehaiguse patsiendiühingu juht Janek Kapper.

Vestlusringi juhtis Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu. Saate toimetas Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.