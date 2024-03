Artikkel

Raadiohommikus avab kaarte USA börsifirma Tallinna üksus

Klick Eesti ja Ordi juhatuse liige Kaire Koik selgitab hommikuprogrammis, kuidas arvutipoodidele aasta alanud on. Foto: Raul Mee

Nädala esimeses hommikuprogrammis vaatame esimese asjana otsa jaekaubandusettevõtete käekäigule jaanuaris, mille värsked numbrid statistikaamet avaldab.

Kuna detsembris kahanes enim ehk 14% võrra käive muu hulgas arvuteid ja nende lisaseadmeid müüvates kauplustes, siis küsime Klick Eesti ja Ordi juhatuse liikmelt Kaire Koigilt, kuidas on tarbijate käitumine muutunud ja kas täheldada on ka käibemaksutõusu esimesi mõjusid.

New Yorgi börsil noteeritud Dynatrace'i Tallinna üksuse juht Kristian Sägi ja tootejuht Hans Lõugas avavad tarkvaraettevõtte siinse äri käekäiku ja väljavaateid. Samuti küsime tehnoloogiafirmasid painavate tööjõumurede kohta, aga ka seda, kuidas kõrgemad intressimäärad ja jahenev maailmamajandus tegevust on mõjutanud.

Uuel nädalal enim aktsiaturge mõjutavad sündmused võtame ette Äripäeva börsitoimetuse juhi Indrek Mäega, kes loetleb vähemalt viis asja, mida oodata.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Ega koerad pole ainsad koduloomad, kes saaksid valvamise tööga hakkama. Kes maal mõne kurjema kukega kokku on sattunud, teab, milleks kodulinnud võimelised on. Ja kui hirmsad nad olla võivad.

Nii on mõned vanglad ja piirivalved maailmas võtnud valvamise tööle appi hoopis koduhaned. Kui tõhus valvesüsteem see ikkagi on, kuula saatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 “Portfelli kasvuplaanid”. Uue saatesarja kõige esimeses osas räägime varaklassist, mille peal on oma rikkusele aluse pannud mitu tänast staarinvestorit. Ühisrahastus on paelunud paljusid alustavaid investoreid nii kõrge tootluse kui võimalusega alustada investeerimist väikeste summadega.

Ühisrahastusportaali MoneyZen tegevjuht Tõnis Mänd jagab, millist tootlust võib praegu laenuäris teenida, kuidas ühisrahastuses riske hajutada, kuhu ta ise raha paigutab ning palju muud.

Saadet juhib Simo Sepp.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kodulaenuturul käib kibe klientide ülelöömine – pangad teevad üha ahvatlevamaid pakkumisi ja mõni pank lubab koguni nii madalaid intresse, et see paneb konkurente lausa kukalt kratsima. Takkatiiru teatasid Eesti Pank ja finantsinspektsioon, et kodulaenu kolimine ühest pangast teise tuleb teha lihtsamaks ja odavamaks.

Kuumale toolile istuvad LHV eraisikute laenude osakonna juht Catlin Vatsel ja SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang, kes vastavad küsimustele, mida iga kodulaenu omanik praegu teada saada tahaks.

Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”. Veebruari lõpus teatas Hansab Eesti, et ettevõtte tegevjuhiks saab pikalt keemiatööstust Chemi-Pharm juhtinud Kristo Timberg. Saates räägib Timberg, et tegi lahkumisotsuse juba pea aasta tagasi kevadel ja andis juhtimise üle mõni kuu tagasi sügisel. „Tegelikult teatasin oma lahkumisest juba sügisel ja juba siis tuli ka teisi kõnesid, ka tööstusest,“ viitab Timberg, et huvi tema vastu näidati üles ka tööstussektorist. Räägime sellest, mida tippjuht pikast Chemi-Pharmi perioodist kaasa võtab ja millega tuleb mõlemal ettevõttel praeguses keerulises majandusolukorras kohaneda.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Seekordses saates tuleb esitlusele kaks ettekannet jaanuaris toimunud Investor Toomase konverentsilt. Esimesena astub lavale Eften Capitali juht Viljar Arakas, kes räägib, mis suunas liigub kinnisvaraturg alanud aastal ning kuidas on lood end kurguni kinni laenanud ettevõtetega ja nendesse investeerimisega.

Saate teises osas tuleb ettekandele Vaido Veeki ostunimekiri 2024. aastaks. Nimelt, mida osta, millised stsenaariumid võivad tõeks saada ning kuidas läks eelmisel aastal tehtud soovitustel.

Kuulake Äripäeva raadiot