Raadiohommikus: äri Tartus ja Aafrikas ning patentidega seotud väljakutsed

President Alar Karise äridelegatsiooni kuulunud Digital Nationi juht Üllar Jaakson räägib raadiohommikus ärivõimalustest Botswanas ja Angolas. Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases raadiohommikus räägime Eesti ettevõtete ärist Aafrika mandril, digiturunduse trendidest, kodu- ja ehituskaupade sektori käekäigust, aga ka puidukeemia ettevõtte Fibenol väljakutsetest patentidega.

President Karis saabus äsja tagasi riigivisiidilt Botswanasse. Kuulame muljeid ärivõimalustest Botswanas ja Angolas teda saatnud äridelegatsiooni kuulunud Digital Nationi juhi Üllar Jaaksooga.

Lõuna-Aafrika Vabariigis tegutseva Eesti ettevõtte Planet42 asutaja Eerik Oja räägib ettevõtte laienemisplaanidest.

Käisime reporteritööd tegemas Tartus ja kohtusime mitmete sealsete ettevõtjatega. Eesti ühe edukama digiagentuuri Convertal juht Jaanus Lahe räägib, milliseid väljakutseid pakub turundusagentuuri pidamine Tartus ja millised on digiturunduse trendid aastal 2024.

Decora tegevjuht Eike Tubli-Müür räägib väljakutsetest kodu- ja ehituskaupade sektoris ja Baltikumi suurima aianduskeskuse Gardesti turundusjuhi Kelly Juksaare käest uurime seda, milised taimed eeloleval hooajal hästi müügiks lähevad.

Lisaks räägime patentidest ja nendega seotud väljakutsetest. Puidukeemia ettevõttel Fibenol on hulgaliselt patente, aga mõned neist on vaidlustatud või kehtetuks muutunud. Uurime patentidega seotud teemasid Fibenoli arendusjuhilt Peep Pitkilt.

Saadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Eget Velleste.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Väga kahju, aga armastatud valgehallitusjuustud nagu Brie ja Camembert on väljasuremisohus. Ohus on ka teised juustud, sealhulgas mitmesugused sinihallitusjuustud.

Selline ähvardav juustukriis tuleneb palju suuremas problemist: nende valmistamiseks vajaminevate mikroobide mitmekesisus on kokku varisemas. Mida see täpselt tähendab ja kuidas juustusid päästa, kuulake saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Kes katab kahju, kui küberpätid halvavad ettevõtte töö? Kust leida raha, kui kurikaelad nõuavad lunaraha? Saates räägime pikemalt küberkindlustusest, kellele on see mõeldud ja kuidas seda osta. Teemat avavad LEXTALi advokaat Rainer Ratnik ja IIZI Kindlustusmaakleri finantsriskide valdkonna spetsialist Helen Evert. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Otsesaates istub kuumal toolil siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets. Peateemaks on maksutõusud ja uued maksud ning Eesti maksusüsteemi suund laiemalt, aga juttu tuleb muudelgi päevakajalistel teemadel. Ministrit intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Kuigi infotehnoloogia jalajälg on suuresti nähtamatu, on tegelikult IT kiiresti muutumas suuremaks kasvuhoonegaaside heitkoguste allikaks kui lendamine, tööstus või maanteetransport. Saates räägime jätkusuutlikust tarkvaraarendusest. See on infotehnoloogias uus mõtteviis, mida teadvustatakse aina enam.

Kestliku arenduse eesmärk on vähendada tarkvara, taristu ja võrkude mõju keskkonnale. Kestlik tarkvara kasutab energiat efektiivselt ja vähendab heitmete ning prügi teket. Selleks kasutatakse terviklikku ja süsteemset lähenemist läbi kogu tarkvara elutsükli – alates planeerimisest kuni kasutuse lõpetamiseni. Teemat avab IT-ettevõtte Helmes tiimijuht Heiki Naagel, saatejuht on ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuuleme vastuseid küsimusele, kas spordi toetamine on äri või heategevus. Juttu tuleb sellest, kui oluline on sportlase kui brändi kuvand sponsorite silmis ja räägime ka ärisuhete hoidmise olulisusest Eesti-suguses väikeses riigis.

Spordi Aastakonverentsil salvestatud paneeldiskussioonil osalesid Sportlandi omanik ja kaasasutaja Are Altraja, Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, Tabasco juht Karl Multer ja tippkulturist, investor ja ettevõtja Ott Kiivikas. Aruteluringi modereeris Raul Rebane.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.