Raadiohommikus: aktsiaturgudest, kinnisvarast ja tervishoiust

T1 kaubanduskeskusest räägib reedeses raadiohommikus Tarmo Hõbe. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis räägime kinnisvarast, aktsiaturgudel toimuvast, jaekaubandusest, aga ka tervishoiust.

Kell 7 uurime T1 kaubanduskeskuse käekäigu kohta, kui Tarmo Hõbe selgitab, kuidas Selveri kõrvale Lidli toidukauplus ära mahub. Samuti küsime, kuidas on edenenud omaniku viisaastaku plaan ja kas vähenenud ostujõu kiuste on inimesed leidnud üha sagedamini tee keskusesse.

Pool kaheksa võõrustame riigikogu Reformierakonna liiget, doktor Eero Merilindu, kes kirjeldab rahvasaadiku ja perearstikeskuse omaniku töö ühildamist. Pärime ka päevakajalisemate teemade kohta: kuidas magusamaksu muu maailma eeskujul kõige paremini ellu viia ja kas peagi seisame silmsi perearstide nappusega.

Föderaalreservi kolmapäevane otsus jätta intressimäärad muutmata saatis USA tähtsamad aktsiaindeksid uute rekorditeni. Helistame kell pool üheksa LHV vanemmaaklerile Nelli Jansonile, kellelt küsime USA rahapoliitika edasiste käikude kohta ning uurime, kas nn suure seitsmiku puhul on saabumas ostukohad ja milliseid aktsiaid on LHV kliendid enim ostnud ja müünud.

Kell 9 räägime ka kinnisvaraturul toimuvast: statistikaamet avaldab reedel eluaseme hinnaindeksi ja omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeksi neljanda kvartali ja 2023. aasta numbrid. Neid aitab mõtestada Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Ajakirjanike debatisaates räägime seekord peamiselt kinnisvarast ja poliitikast. Justiitsminister Kalle Laanet lahkus skandaaliga ametist, jättes maha küsimuste rea. Porto Franco kohtuasi sai süüdimõistva otsuse ringkonnakohtust. Avalikkus arutleb taas selle üle, miks eri astmete kohtud nii erinevaid lahendeid teevad ja mis ikkagi saab Keskerakonnast, kui tuleb miljon eurot letti lüüa. Rootsis ja Soomes elavad kõige õnnelikumad inimesed, ent Eesti majandusele olulised turud on madalseisus. Miks on Hispaaniast üleöö saanud uus trend kinnisvaras? Erakonnad valmistuvad Euroopa Parlamendi valimisteks. Nagu alati, annab see siirdeid sisepoliitikasse.

Nädala teemasid kommenteerivad Äripäeva uudiste- ja uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu, Äripäeva kinnisvarauudiste teemaveebi juht Siim Sultson ja Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv, kes on seekord ka saatejuhi rollis.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Spordikogemus ja sportlaslik mõttelaad on teinud Kristjan Liivamäest jõuka mehe, ent komme enda piire kombata, on andnud tagasilööke vaimsele tervisele. Seekordne läbilööja Kristjan Liivamägi ütleb, et on viimased paar kuud tundnud vaimset kurnatust, mistõttu vähendab ta töid ja projekte.

Siiski üksnes Nõmme metsaringe Liivamägi tegema ei hakka. Kuigi rahakott seda lubaks. Saates analüüsib õppejõud ja investor, millest tuleneb tema komme võtta ette liiga palju ja liiga suurelt ning miks tal on raske alla anda. Räägime ka eestlaste rahatarkusest, arvamusliidri vastutusest ja sellest, miks ta noore mehena hakkas ostma aktsiaid.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Suure osa ärkveloleku ajast veedavad täiskasvanud koos oma tööperega. Tööl käivad ka inimesed, kel on rängad või kroonilised peavalu- või migreenihood, sestap on oluline teada, mis migreeni võib vallandada ja mida see endast kujutab.

Saates selgitab Pealinna Perearstide juhataja dr Kristel Amjärv, mis eristab migreeni „tavalistest“ peavaludest, miks tuleks peavaludega arsti poole pöörduda ning millised ohud varitsevad käsimüügi-valuvaigistite pikaajalisel tarbimisel. Saame teada, mis asjad on prodroom, aura ja migreenipohmell, kuidas mõjutab saavutussurve peavalusid, miks on peavalude ennetamises oluline ka hea sotsiaalne tervis ning mida võiks tööandjad ära teha, et töötajate peavaluhoogude sagedust vähendada ning raskust leevendada.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Peagi on möödas aasta ajaloolisest hetkest, mil Soomest sai NATO liige. Saatejuht Indrek Lepik oli sel nädalal põhjanaabrite juures, et sel teemal soomlastega rohkem suhelda ning lõpuks istus ta Eesti saatkonnas maha ka suursaadik Sven Sakkoviga — teemadeks lisaks julgeolekule ka soomlaste majanduslik käekäik.

Saates vestleme ka advokaat Norman Aasaga, kellega arutleme Eesti kohtusüsteemi käekäigu üle. Ning lõpetuseks on teemaks Tallinna kohutavad teetööd, mis on ajanud linnaelanikud niivõrd marru, ent toovad vahest lõpuks ka pealinna kaasaegse linnaruumi. Abilinnapea Vladimir Svet annab aru.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.