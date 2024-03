Raadiohommikus: värske majandusprognoos, Kõlvarti umbusaldamine

Tallinna linnavolikogu liikmed andsid möödunud nädala istungil üle linnapea Mihhail Kõlvarti umbusalduse. Räägime linnapea tagandamisest ka raadiohommikus. Foto: Liis Treimann

Mõni tund enne seda, mil Eesti Pank tutvustab avalikkusele värsket majandusprognoosi, on hommikuprogrammis külas keskpanga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai, kellelt kuuleme esimest põgusat vaadet Eesti majanduse väljavaatele.

Millised on olnud järelkajad Moskvas aset leidnud ohvriterohkele terrorirünnakule. Küsime strateegilise kommunikatsiooni eksperdilt Rainer Saksalt, kes seekord luuremänge mängis, kes bluffis, kes libastus ja kas keegi sellest palju süütuid elusid nõudnud tragöödiast ka võitis?

Jälgime kell 8 algavat Tallinna volikogu istungit, kus päevakorras on keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti tagandamine. Võtame ühendust praeguse võimuliidu ühe arhitekti Raimond Kaljulaidiga Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Talvine lennuplaan asendub suvisega. Lendamine Tallinna lennujaamast teeb rekordeid, nii lennufirmade kui istekohtade arvestuses. Ka sihtpunkte on taas üle poolesaja. Ent ikkagi kuuleme sageli, et Tallinnast on ebamugav lennata. On siis klaas pooltühi või pooltäis, uurime Tallinna Lennujaama juhatuse liikmelt Eero Pärgmäelt.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates räägime laiemalt krüptorahast bitcoin, täpsemalt aga tuleb juttu aprillis toimuvast bitcoini poolitamisest – mida see endast kujutab, milline on selle tähtsus krüptomaailmas ning kuidas saab seda sündmust investeerimisvõimalusena ära kasutada.

Saate külalised on Binance Eesti esindaja Polina Brottier ja krüptoinvestor Parol Jalakas. Lisaks tuleb juttu poolitamisest tingitud hinnarallist ja sellest, kuidas on krüptorahadel läinud nii käesoleval kui ka eelmisel aastal. Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Andre Anni.

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”. Saates arutame, miks osa töötajatest ja ettevõtetest suudab olenemata olukorrast pidevalt areneda, kuid suurem osa mitte. Kuidas analüüsida enda või oma meeskonna hetkeseisu ja leida üles olulised arengukohad?

Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja müügitreener-konsultant Mardo Kase räägivad saates, millised on peamised piiravad mõtteviisid, mis hoiavad meid autopiloodil ja välistavad uutesse kõrgustesse jõudmise. Kuidas neid enda või oma meeskonna puhul tuvastada ja seejärel ümber kujundada? Toome praktilisi näiteid, kuidas arengule keskendumine on aidanud ellu viia suuri muutusi.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Saate keskmes on küsimus, kas sponsorlus on tõesti ainult suurte ettevõtete mängumaa või on seal koht ka väiksematel tegijatel.

Saatesse oleme kutsunud Telia turundus- ja kommunikatsioonijuhi Luulea Kuriksi ning Tabasco tegevjuhi Karl Multeri, kellega arutame, kuidas valida ettevõttele sponsorpartner, kuidas mõõta sponsorluse mõju ja tagada, et see toetab ettevõtte üldist turundusstrateegiat.

Saates tuleb juttu ka mõningatest edukatest sponsorkampaaniatest, mis on ettevõtetele tulu ja tuntust toonud. Samuti räägivad saatekülalised sellest, milline peaks olema ettevõtete eeltöö enne, kui nad sponsorlust lähevad küsima.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”. Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade annab ülevaate Maaelu Teadmuskeskuse tegemistest – juba aasta on asutus uue nime all toiminud ja paljugi on selle aja jooksul muutunud. Saatekülaliseks on Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja. Saadet juhib Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.