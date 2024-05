Pankrotis kastirataste tootja vara paisati oksjonile

Ivo Suursoo: lahjade eesmärkide seadmine on ohtlik

Parima juhi konkursi finalist OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suuroo ütleb, et madalate eesmärkide seadmine on ohtlik, sest see laseb asjadel senisel viisil edasi kulgeda, kuigi jätkuvaks kasvamiseks peaks muutuma.

